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Игнашевич променял отпуск с женой на ЧМ
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Игнашевич променял отпуск с женой на чемпионат мира 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жена защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича Наталья рассказала, что вызов игрока в сборную России на матчи чемпионата мира расстроил их общие планы на романтический отпуск. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
«Наши планы на романтический отпуск рухнули в один день. Но я очень рада такому неожиданному повороту. Играть на домашнем чемпионате мира это счастье!», — поделилась супруга защитника.
14 мая стало известно о возвращении Игнашевича в сборную России. 38-летний игрок обороны заменит выбывшего из обоймы национальной команды защитника «Рубина» Руслана Комболова.
Игнашевич не выходил в составе сборной с 2016 года. Защитник — лидер по количеству матчей за национальную команду. В его активе 120 матчей.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.
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