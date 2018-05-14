Неймар попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018 

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список футболистов, которые выступят за национальную команду страны на предстоящем чемпионате мира–2018, сообщает пресс-служба сборной Бразилии в «Твиттере». В список из 23 игроков попал нападающий «ПСЖ» Неймар, который получил тяжёлую травму в феврале и в данный момент проходит процесс восстановления. Полностью список выглядит следующим образом.
Вратари: Алисон («Рома»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Касио («Коринтианс»). Защитники: Данило («Манчестер Сити»), Фагнер («Коринтианс»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Маркиньос («ПСЖ»), Педро Жеромел («Гремио»), Марсело («Реал»), Филипе Луис («Атлетико»). Полузащитники: Каземиро («Реал»), Паулиньо («Барселона»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Коутиньо («Барселона»), Фред («Шахтёр»), Виллиан («Челси»). Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Дуглас Коста («Ювентус»), Тайсон («Шахтёр»).