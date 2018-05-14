Неймар попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список футболистов, которые выступят за национальную команду страны на предстоящем чемпионате мира–2018, сообщает пресс-служба сборной Бразилии в «Твиттере». В список из 23 игроков попал нападающий «ПСЖ» Неймар, который получил тяжёлую травму в феврале и в данный момент проходит процесс восстановления. Полностью список выглядит следующим образом.