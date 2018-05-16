Ещё
Неймар признался в тяжелом периоде в жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймар признался в тяжелом периоде в жизни 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что испытывает серьезные переживания в связи со своей последней травмой, передает "Советский спорт".
"Это трудный момент, один из самых сложных, с которым я сталкивался. Знаю, что все вокруг нервничают, но никто не боится за меня так, как я сам, и не нервничает, как я", — приводит слова бразильца Marca.
Бразильский форвард получил перелом одной из костей стопы в феврале и с тех пор восстанавливался.
16 мая Неймар с "ПСЖ" проведет первую тренировку после повреждения, а 3 июня должен принять участие в товарищеском матче против Хорватии.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси не хочет видеть Неймара в "Реале".
Газета.Ru: последние новости
Два игрока "Локомотива" включены в заявку сборной Португалии на чемпионат мира Марадона стал председателем правления "Динамо-Брест" Месси не хочет видеть Неймара в "Реале"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»7
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву тренеру26
Россия вышла на Канаду!10
Новая красотка в российской гимнастике67
Определились все четвертьфинальные пары ЧМ16
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:46
Хоккейная сборная записала видеообращение к участникам ЕГЭ
Хоккей
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение