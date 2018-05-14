Маркес включен в расширенный состав сборной Мексики по футболу на ЧМ-2018 

Стал известен расширенный состав сборной Мексики по футболу на чемпионат мира 2018 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в состав включен также бывший защитник каталонской «Барселоны» Рафаэль Маркес.
Расширенный состав сборной Мексики по футболу:
Вратари — Хесус Корона ("Крус Асуль"), Альфредо Талавера ("Толука") и Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия);
Защитники — Эдсон Альварес ("Америка"), Освальдо Аланис ("Чивас"), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Уго Айяла ("Тигрес"), Хесус Гальярдо (УНАМ), Мигель Лаюн ("Севилья", Испания), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Карлос Сальседо ("Айнтрахт", Германия, Франкфурт-на-Майне), Хесус Корона ("Порту"), Юрген Дамм ("Тигрес").
Полузащитники — Марко Фабиан ("Айнтрахт"), Хонатан дос Сантос, Джовани дос Сантос (оба — «Лос-Анджелес Гэлакси», США), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), Эрик Гутьеррес ("Пачука"), Эктор Эррера ("Порту"), Хесус Молина ("Монтеррей"), Рафаэль Маркес ("Атлас");
Нападающие — Хавьер Акино ("Тигрес"), Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды), Орибе Перальта ("Америка"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес").
Ранее стал известен расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года в России..