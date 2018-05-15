Фурсенко сохранил пост президента «Зенита»

Советом директоров "Зенита" было принято решение оставить Сергея Фурсенко на посту президента клуба, при этом лишив его некоторых полномочий. Об этом сообщает "Советский спорт".
На заседании совета директоров Фурсенко был подвержен серьезной критики со стороны председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Руководство сине-бело-голубых пришло к соглашению, что в будущем сезоне все основные решения, включая назначение нового главного тренера и трансферы футболистов, должны быть согласованы с советом директоров.
Фурсенко занял свой нынешний пост в мае 2017 года. За это время клуб возглавил Роберто Манчини, под руководством которого "Зенит" финишировал пятым в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сезона-2017/18, а сам итальянский специалист лишился своей должности.
Ранее сообщалось, что португальский агент предлагает тренеров "Зениту".