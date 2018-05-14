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Стало известно число кандидатов на пост тренера «Зенита»
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Стало известно число кандидатов на пост тренера «Зенита» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стало известно, что "Зенит" сократил количество кандидатов на пост главного тренера команды с пяти до трех человек. Об этом сообщает ТАСС.
"По итогам совета директоров "список пяти" был сокращен до трех человек. В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры", — заявил пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.
Ранее сообщалось, что в списке претендентов оказались следующие специалисты: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").
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