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Жителей Саранска недостаточно информировали об изменениях движения во время тестовых матчей
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Жителей Саранска недостаточно информировали об изменениях движения во время тестовых матчей 

РИА «ФедералПресс» 15 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Саранска были недостаточно информированы об ограничении проезда и работе общественного транспорта во время проведения двух тестовых матчей чемпионата мира по футболу. Об этом глава Мордовии Владимир Волков сообщил во время совещание с участием руководителей организаций, задействованных в подготовке к мундиалю в республике.
Владимир Волков поручил саранской мэрии усилить мероприятия по оповещению горожан об изменении всех аспектов жизнедеятельности города в дни матчей. «Праздник футбола, площадкой для которого стал Саранск, не должен стать проблемой для тысяч его жителей! Нужно доставлять рядовым горожанам как можно меньше неудобств», — сказал глава Мордовии.
Мэр Саранска Петр Тултаев сказал, что сейчас схемы ограничения движения, памятки раздаются через школы и детские сады, вывешиваются на досках объявлений. Кроме того, об ограничениях будут информировать через смс-оповещение.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.
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