Ещё
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти 

Lenta.ru 1 час назад
Голкипер юношеской сборной Ирландии Джеймс Коркоран был удален во время серии послематчевых пенальти в четвертьфинальном поединке против сборной Голландии на Чемпионате Европы U-17. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Terrace Images.
Коркорану удалось отразить мяч, запущенный Дэйшоном Редоном. При этом арбитр усмотрел в действиях вратаря нарушения правил — ирландец выбежал вперед перед тем, как отбить мяч, — и показал Коркорану желтую карточку. Предупреждение стало вторым для ирландца в матче, что повлекло за собой удаление.
После того, как место Коркорана занял полевой игрок, ирландцы уступили в серии со счетом 4:5 и выбыли из турнира. 17 мая одержавшие победу голландцы встретятся с хозяевами турнира — англичанами.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая красотка в российской гимнастике26
На кого попадёт Россия в 1/4 финала16
«Локомотив», ЦСКА и «Анжи» сыграют в Юношеской лиге УЕФА
Загитову хотят оставить за бортом88
Муж Аршавиной отказывается от их общих детей47
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение