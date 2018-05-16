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Стал известен состав сборной Англии по футболу на ЧМ-2018
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Стал известен состав сборной Англии по футболу на ЧМ-2018 

Газета.Ru 16 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Объявлен состав сборной Англии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, сообщает ТАСС.
Состав сборной Англии по футболу:
Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джек Батленд ("Сток Сити"), Ник Поуп ("Бернли");
Защитники: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Киран Триппьер, Дэнни Роуз (оба — «Тоттенхэм»), Харри Магуайер ("Лестер"), Фил Джонс ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Гэри Кэйхилл ("Челси");
Полузащитники: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Эрик Дайер, Деле Алли (оба — «Тоттенхэм»), Джессе Лингард, Эшли Янг (оба — «Манчестер Юнайтед»), Фабиан Дельф ("Манчестер Сити"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси");
Нападающие: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Джейми Варди ("Лестер"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал").
Ранее национальная команда Панамы по футболу огласила имена футболистов, которые попали в расширенную заявку сборной для подготовки к чемпионату мира.
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