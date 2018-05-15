Ещё
«Россия сегодня» начала выдачу аккредитаций в пресс-центры городов ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Россия сегодня» начала выдачу аккредитаций в пресс-центры городов ЧМ 

РИА Новости 15 мая 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В МИА «Россия сегодня» началась выдача бейджей аккредитации для доступа в мультимедийные городские пресс-центры одиннадцати городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу-2018.
Представители российских и зарубежных СМИ, аккредитовавшиеся на сайте https://footballcitymediacenter.ru/, могут получить свои бейджи в Международном мультимедийном пресс-центре в штаб-квартире Агентства на Зубовском бульваре с 15 мая с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Аккредитация на сайте открыта до 30 мая 2018 года. Оператором городских пресс-центров выступает МИА «Россия сегодня».
Бейджи аккредитации журналисты смогут получить непосредственно в самих пресс-центрах городов-организаторов в течение всего периода их работы. Московский пресс-центр откроет свои двери для представителей СМИ 4 июня, десять региональных начнут свою работу 13 июня. С адресами пресс-центров можно также ознакомиться на сайте.
Главное международное футбольное событие пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля. Пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионах и городах, принимающих матчи мундиаля. Такие же пресс-центры агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Ежедневно команда «Россия сегодня» будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую и культурную программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства, будут организованы мастер-классы и посещение музеев. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.
МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
РИА Новости: последние новости
Британские фанаты пообещали устроить "третью мировую" на ЧМ-2018 В России начали действовать усиленные меры безопасности в связи с ЧМ-2018 Роскомнадзор заблокировал сотни страниц сайтов с контрафактом к ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»5
Грид-герлз возвращаются13
Опубликован официальный гимн ЧМ-201811
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге3
Футбольный талант умер, помочившись в канал144
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Баскетбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение