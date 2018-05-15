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Футбольные фанаты подожгли себя на матче
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Футбольные фанаты подожгли себя на матче
Рамблер
3 часа назад
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Фото:
Рамблер
Фанаты польского футбольного клуба «Висла» случайно подожгли баннер, на котором сообщали всем, что «никогда не сгорят», сообщает «Лентач».
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