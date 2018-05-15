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«Ювентус» представил форму на следующий сезоне
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«Ювентус» представил форму на следующий сезоне 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" провел презентацию новой игровой формы команды на сезон-2018/19, сообщает "Советский спорт".
Домашний комплект экипировки выполнен в традиционных черно-белых цветах, однако на этот раз полос на форме будет меньше, и они будут отсутствовать на рукавах.
В минувшем сезоне "Ювентус" в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии, а также выиграл Суперкубок страны. В Лиге чемпионов подопечные Массимилиано Аллегри потерпели поражение от мадридского "Реала" и выбыли из турнира на стадии четвертьфинала.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" сыграл вничью с "Ромой" и стал чемпионом Италии.
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