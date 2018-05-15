«Ювентус» представил форму на следующий сезоне

Домашний комплект экипировки выполнен в традиционных черно-белых цветах, однако на этот раз полос на форме будет меньше, и они будут отсутствовать на рукавах.

В минувшем сезоне "Ювентус" в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии, а также выиграл Суперкубок страны. В Лиге чемпионов подопечные Массимилиано Аллегри потерпели поражение от мадридского "Реала" и выбыли из турнира на стадии четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" сыграл вничью с "Ромой" и стал чемпионом Италии.