«Ювентус» представил форму на следующий сезоне 

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" провел презентацию новой игровой формы команды на сезон-2018/19, сообщает "Советский спорт".
Surprise! Introducing our new home kit by @adidasfootball!
Exclusively available through @adidas and official 🏳🏴stores. ➡️ https://t.co/1q5g8D2oOg
#ForzaJuve #HereToCreate pic.twitter.com/uHPpADbnIU— JuventusFC (@juventusfcen) 15 мая 2018 г.
Домашний комплект экипировки выполнен в традиционных черно-белых цветах, однако на этот раз полос на форме будет меньше, и они будут отсутствовать на рукавах.
В минувшем сезоне "Ювентус" в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии, а также выиграл Суперкубок страны. В Лиге чемпионов подопечные Массимилиано Аллегри потерпели поражение от мадридского "Реала" и выбыли из турнира на стадии четвертьфинала.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" сыграл вничью с "Ромой" и стал чемпионом Италии.