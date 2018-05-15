Фанаты случайно подожгли баннер «Мы никогда не сгорим»

Фанаты команды из Кракова во время игры чемпионата Польши против "Леха" растянули на своей трибуне плакат с надписью "Мы никогда не сгорим" и случайно сожгли его, когда начали запускать множество файеров.

Главному судье встречи пришлось остановить матч на 15 минут, после чего команды продолжили игру. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что фанаты забросали поле "Гамбурга" факелами после вылета из Бундеслиги.