Фанаты случайно подожгли баннер «Мы никогда не сгорим» 

Болельщики футбольного клуба "Висла" попали в комичную ситуацию во время матча против "Леха", сообщает "Советский спорт".
"Race są bezpieczne" pic.twitter.com/t74cQMNHl4— Mateusz Miga (@MateuszMiga) 13 мая 2018 г.
Фанаты команды из Кракова во время игры чемпионата Польши против "Леха" растянули на своей трибуне плакат с надписью "Мы никогда не сгорим" и случайно сожгли его, когда начали запускать множество файеров.
Главному судье встречи пришлось остановить матч на 15 минут, после чего команды продолжили игру. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Ранее сообщалось, что фанаты забросали поле "Гамбурга" факелами после вылета из Бундеслиги.