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Фанаты случайно подожгли баннер «Мы никогда не сгорим»
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Фанаты случайно подожгли баннер «Мы никогда не сгорим» 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Болельщики футбольного клуба "Висла" попали в комичную ситуацию во время матча против "Леха", сообщает "Советский спорт".
Фанаты команды из Кракова во время игры чемпионата Польши против "Леха" растянули на своей трибуне плакат с надписью "Мы никогда не сгорим" и случайно сожгли его, когда начали запускать множество файеров.
Главному судье встречи пришлось остановить матч на 15 минут, после чего команды продолжили игру. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Ранее сообщалось, что фанаты забросали поле "Гамбурга" факелами после вылета из Бундеслиги.
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