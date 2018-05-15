Транспортная инфраструктура Петербурга готова к ЧМ-2018

Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга полностью готова к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков

Он напомнил, что в число объектов, которые были построены или модернизированы к ЧМ-2018 такие крупные, как две станции метро, мост в створе Яхтенной улицы, набережная Макарова с выходом на ЗСД, развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского пр., Тучков мост и др.

«Большая часть объектов транспортной инфраструктуры была готова еще к Кубку конфедерации, и получила «обкатку» еще в прошлом году», — отметил Кирилл Поляков.