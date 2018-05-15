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Транспортная инфраструктура Петербурга готова к ЧМ-2018
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Транспортная инфраструктура Петербурга готова к ЧМ-2018 

АСН-Инфо 15 мая 2018
Фото: АСН-Инфо
Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга полностью готова к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков.
Он напомнил, что в число объектов, которые были построены или модернизированы к ЧМ-2018 такие крупные, как две станции метро, мост в створе Яхтенной улицы, набережная Макарова с выходом на ЗСД, развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского пр., Тучков мост и др.
«Большая часть объектов транспортной инфраструктуры была готова еще к Кубку конфедерации, и получила «обкатку» еще в прошлом году», — отметил Кирилл Поляков.
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