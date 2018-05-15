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Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром»
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Футболист Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром» на четыре года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник футбольного клуба "Уфа" Дмитрий Стоцкий подписал контракт с "Краснодаром" сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
На прошлой неделе "Краснодар" объявил о достижении договоренности с клубом из Башкортостана о переходе 28-летнего игрока.
В текущем сезоне чемпионата России Стоцкий принял участие в 28 играх, в 27 из которых выходил в стартовом составе. На его счету 3 мяча и 6 результативных передач.
В августе 2017 года Стоцкий был вызван Станиславом Черчесовым на сбор национальной команды России, но на поле в товарищеском матче с московским "Динамо" не появился.
В завершившемся сезоне Российской футбольной премьер— лиги "Краснодар" занял итоговое четвертое место в турнирной таблице, набрав 54 очка и завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы на будущий сезон. "Уфа" набрала 43 очка и финишировала на шестом месте. Уфимская команда выступит в квалификационном раунде Лиги Европы, поскольку одержавший победу в розыгрыше Кубка России "Тосно" не сумел получить лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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