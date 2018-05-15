Футболист Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром» на четыре года

Бывший полузащитник футбольного клуба "Уфа" Дмитрий Стоцкий подписал контракт с "Краснодаром" сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

На прошлой неделе "Краснодар" объявил о достижении договоренности с клубом из Башкортостана о переходе 28-летнего игрока.

В текущем сезоне чемпионата России Стоцкий принял участие в 28 играх, в 27 из которых выходил в стартовом составе. На его счету 3 мяча и 6 результативных передач.

В августе 2017 года Стоцкий был вызван Станиславом Черчесовым на сбор национальной команды России, но на поле в товарищеском матче с московским "Динамо" не появился.