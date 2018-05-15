Пользователи нашли странную карту мира к ЧМ‐2018

Карту мира, подготовленную к чемпионату мира по футболу в России международным аэропортом «Волгоград», обнаружили пользователи ВКонтакте. По мнению создателей, Челябинск и Самара находятся в Казахстане.

Источник фото: ВКонтакте

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Ровно через месяц в России стартует 21‐й чемпионат мира по футболу. 32 национальные сборные будут бороться за победу, а поддержать их соберутся полтора миллиона болельщиков из‐за рубежа. И многие из них захотят выпить водку с русскими. Поэтому иностранные СМИ готовят своих соотечественников к особенностям нашего застолья. «360» рассказывает, какие советы — местами странные, а порой и полезные — дают западные коллеги.