Несколько авиакомпаний завышают цены на билеты в города, принимающие матчи ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. / ТАСС /. Ряд авиакомпаний завышают цены на рейсы в города России, которые примут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков на пресс-конференции в Петербургском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы буквально в ежедневном режиме занимаемся вопросами мониторинга авиарейсов, в том числе и мониторинга цен на авиабилеты и видим, что некоторые авиакомпании не толерантно подходят к своим пассажирам — завышают цены", — сказал он.

Поляков пояснил, что с такими авиакомпаниями работают «методом убеждения и всеми предусмотренными законами средствами». " [Завышение цен на период ЧМ] — это достаточно частые случаи", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, при этом не уточнив названия перевозчиков, которые неоправданно завысили цены.

Он также отметил, что по всем случаям завышения цен будут разбираться Федеральная антимонопольная служба прокуратура . «На сегодняшний день у нас порядка 1,5 млн билетов на период чемпионата мира, из них около 800 тыс. билетов оформлено. Но эта цифра такая — если по бесплатным поездам мы понимаем, что это точно болельщики, потому что для его получения они предъявляют паспорт болельщика. А когда берешь билеты на самолет — такого требования нет и в этой массе могут быть пассажиры, которые в это же время летят в город-организатор чемпионата по своим личным делам», — пояснил Поляков.

О дирекции и чемпионате

"Транспортная дирекция — 2018" — некоммерческая организация, учрежденная правительством РФ для координации и транспортного планирования в период подготовки России к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.