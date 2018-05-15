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Легенда «Реала» может возглавить испанский клуб
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Легенда «Реала» может возглавить испанский клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: uefa.com
Экс-полузащитник мадридского "Реала" Гути является кандидатом на пост главного тренера "Леганеса", сообщает "Советский спорт".
По информации Marca, нынешний наставник "Леганеса" Асьер Гаритано покинет свою должность по окончании текущего сезона, и руководство клуба рассматривает Гути в качестве основного варианты замены испанского специалиста.
Гути начал тренерскую карьеру в 2013 году. В минувшем сезоне он тренировал юношескую команду "сливочных".
Отмечается, что в "Реале" 41-летнему тренеру готовы были предложить пост главного тренера "Кастильи", однако он считает "Леганес" лучшим вариантом.
Ранее сообщалось, что футболист "Реала" притворился восковой фигурой и напугал людей.
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