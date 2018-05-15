Легенда «Реала» может возглавить испанский клуб

По информации Marca, нынешний наставник "Леганеса" Асьер Гаритано покинет свою должность по окончании текущего сезона, и руководство клуба рассматривает Гути в качестве основного варианты замены испанского специалиста.

Гути начал тренерскую карьеру в 2013 году. В минувшем сезоне он тренировал юношескую команду "сливочных".

Отмечается, что в "Реале" 41-летнему тренеру готовы были предложить пост главного тренера "Кастильи", однако он считает "Леганес" лучшим вариантом.

Ранее сообщалось, что футболист "Реала" притворился восковой фигурой и напугал людей.