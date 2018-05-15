Самедов заявил об упавшем уровне футбола в России

Игрок «Спартака» заявил об упавшем уровне футбола в России

"Уровень российской Премьер-Лиги за последние годы очень сильно упал.

Недавно вспоминал уровень команд и футболистов, с которыми соперничал пять-семь лет назад. Когда за ЦСКА играли Вагнер Лав , Хонда, Красич. За "Спартак" — Алекс, за "Локо" — Франсиско Лима. Кто-то раньше, кто-то позже. На ум приходят "Рубин" с Домингесом и Еременко, "Кубань" с Поповым и Каборе, "Москва" с Бракамонте. Да, на мой взгляд, раньше чемпионат был сильнее. Однозначно", — заявил российский футболист.

33-летний Самедов перешел в стан красно-белых в январе 2017 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.