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Самедов заявил об упавшем уровне футбола в России
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Игрок «Спартака» заявил об упавшем уровне футбола в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов выразил мнение, что качество игры в чемпионате России понизилось, передает "Большой спорт".
"Уровень российской Премьер-Лиги за последние годы очень сильно упал.
Недавно вспоминал уровень команд и футболистов, с которыми соперничал пять-семь лет назад. Когда за ЦСКА играли Вагнер Лав, Хонда, Красич. За "Спартак" — Алекс, за "Локо" — Франсиско Лима. Кто-то раньше, кто-то позже. На ум приходят "Рубин" с Домингесом и Еременко, "Кубань" с Поповым и Каборе, "Москва" с Бракамонте. Да, на мой взгляд, раньше чемпионат был сильнее. Однозначно", — заявил российский футболист.
33-летний Самедов перешел в стан красно-белых в январе 2017 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о конфликте с Денисом Глушаковым.
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