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Зеппельт получил российскую визу
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Немецкий журналист Зеппельт получил разрешение на посещение чемпионата мира–2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в своём «твиттере» рассказал, что Россия предоставила журналисту Хайо Зеппельту визу, необходимую для въезда на территорию страны во время проведения чемпионата мира — 2018.
«Промежуточный успех: российская сторона только что сообщила нам, что Хайо Зеппельт сможет по крайней мере приехать на чемпионат мира — 2018. Продолжаем следить за развитием событий», — написал Маас.
Зеппельт известен своими антидопинговыми расследованиями. Ранее Россия запретила ему въезжать на территорию страны во время проведения чемпионата мира — 2018.
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