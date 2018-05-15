Зеппельт получил российскую визу

Немецкий журналист Зеппельт получил разрешение на посещение чемпионата мира–2018

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в своём «твиттере» рассказал, что Россия предоставила журналисту Хайо Зеппельту визу, необходимую для въезда на территорию страны во время проведения чемпионата мира — 2018.

«Промежуточный успех: российская сторона только что сообщила нам, что Хайо Зеппельт сможет по крайней мере приехать на чемпионат мира — 2018. Продолжаем следить за развитием событий», — написал Маас.

Зеппельт известен своими антидопинговыми расследованиями. Ранее Россия запретила ему въезжать на территорию страны во время проведения чемпионата мира — 2018.