Дни проведения матчей ЧМ в Волгограде станут выходными

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил выходными дни, когда в городе будут проходить матчи чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Советский спорт"

"Считаю, это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посетить Волгоград, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями", — цитирует Бочарова Volgasib.ru.

Волгоград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что шесть тысяч финских болельщиков посетят чемпионат мира в России.