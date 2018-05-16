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Дни проведения матчей ЧМ в Волгограде станут выходными
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Дни проведения матчей ЧМ в Волгограде станут выходными 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил выходными дни, когда в городе будут проходить матчи чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Советский спорт".
"Считаю, это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посетить Волгоград, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями", — цитирует Бочарова Volgasib.ru.
Волгоград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что шесть тысяч финских болельщиков посетят чемпионат мира в России.
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