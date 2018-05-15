МИД России ждет украинцев на ЧМ по футболу

МИД России ждет украинцев на чемпионате мира по футболу

Министерстве иностранных дел России заявили, что будут рады каждому болельщику из любой страны, в том числе из Украины, передает "Советский спорт" "Мы будем очень рады видеть на FIFA WorldCup всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков", — написали в Твиттер-акаунте МИД России. Сообщение было опубликовано на украинском языке. ​ До этого глава МИД Украины Павел Климкин призвал не ездить на ЧМ-2018. "Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу-2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", — сказал Климкин. 14 мая, в Верховную раду внесли законопроект о запрете трансляций чемпионата мира на территории Украины. Ранее Украина объявила чемпионат мира — 2018 вне закона.