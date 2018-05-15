Проживающим у стадиона волгоградцам выдали уже 1500 спецпропусков на ЧМ-2018

В Волгограде уже порядка полутора тысяч горожан, проживающих рядом с новым стадионом, получили специальные пропуски для беспрепятственного проезда в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Как сообщает РИА34, пропуски начали оформлять 25 апреля в многофункциональных центрах Центрального и Краснооктябрьского районов.

— 1500 — это почти половина от общего количества жителей, проживающих в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена», так называемой «последней мили», — пояснили РИА34 в мэрии. — Пропуск дает автовладельцам право беспрепятственного проезда к своим домам даже во время действия пешеходных зон в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Рекомендуем оформить пропуск на транспорт заранее. Для его оформления необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующий страховой полис ОСАГО.

Уточняется, что с полным пакетом документов пропуск выдается в течение дня. Он дает право въезда и выезда, а вот оставленный без присмотра в дни матчей транспорт будет эвакуироваться за пределы «последней мили».

Напомним, специальный пропуск, позволяющий доехать до своего подъезда, могут получить волгоградцы с пропиской или регистрацией по адресам, которые вошли в границы так называемой зоны «последней мили». Узнать, включен ли конкретный адрес в этот периметр, можно в обслуживающих дом организациях или многофункциональных центрах.

Квартиросъемщики с договором найма и те, кто официально проживает в служебных квартирах, также могут обратиться в МФЦ.

Ранее РИА34 писал, что на время мундиаля центр Волгограда практически полностью станет пешеходным. Для транспорта закроют не только центральные улицы, но и кварталы, микрорайоны, где располагаются офисные, торговые здания и жилые дома.

В дни игр будет организовано движение по альтернативным маршрутам. Также для горожан и гостей предусмотрен специальный транспорт — шаттлы. Они будут доставлять болельщиков на игры к новому стадиону, а также развозить фанатов с «Волгоград Арены» после матчей.