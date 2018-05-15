Ещё
Проживающим у стадиона волгоградцам выдали уже 1500 спецпропусков на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проживающим у стадиона волгоградцам выдали уже 1500 спецпропусков на ЧМ-2018 

ria34.ru 15 мая 2018
Фото: ria34.ru
В Волгограде уже порядка полутора тысяч горожан, проживающих рядом с новым стадионом, получили специальные пропуски для беспрепятственного проезда в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу.
Как сообщает РИА34, пропуски начали оформлять 25 апреля в многофункциональных центрах Центрального и Краснооктябрьского районов.
— 1500 — это почти половина от общего количества жителей, проживающих в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена», так называемой «последней мили», — пояснили РИА34 в мэрии. — Пропуск дает автовладельцам право беспрепятственного проезда к своим домам даже во время действия пешеходных зон в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Рекомендуем оформить пропуск на транспорт заранее. Для его оформления необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующий страховой полис ОСАГО.
Уточняется, что с полным пакетом документов пропуск выдается в течение дня. Он дает право въезда и выезда, а вот оставленный без присмотра в дни матчей транспорт будет эвакуироваться за пределы «последней мили».
Напомним, специальный пропуск, позволяющий доехать до своего подъезда, могут получить волгоградцы с пропиской или регистрацией по адресам, которые вошли в границы так называемой зоны «последней мили». Узнать, включен ли конкретный адрес в этот периметр, можно в обслуживающих дом организациях или многофункциональных центрах.
Квартиросъемщики с договором найма и те, кто официально проживает в служебных квартирах, также могут обратиться в МФЦ.
Ранее РИА34 писал, что на время мундиаля центр Волгограда практически полностью станет пешеходным. Для транспорта закроют не только центральные улицы, но и кварталы, микрорайоны, где располагаются офисные, торговые здания и жилые дома.
В дни игр будет организовано движение по альтернативным маршрутам. Также для горожан и гостей предусмотрен специальный транспорт — шаттлы. Они будут доставлять болельщиков на игры к новому стадиону, а также развозить фанатов с «Волгоград Арены» после матчей.
ria34.ru: последние новости
21 апреля вводится запрет на остановку и парковку автомобилей около «Волгоград Арены» В Волгограде идет под суд банда, грабившая пенсионеров У жителей Волгоградской области в июне будет четыре дополнительных выходных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»5
Грид-герлз возвращаются13
Опубликован официальный гимн ЧМ-201811
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге3
Футбольный талант умер, помочившись в канал144
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Баскетбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение