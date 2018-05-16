Месси не хочет видеть Неймара в «Реале»

"Было бы ужасно видеть Неймара в футболке "Реала", потому что он много значит для "Барселоны". Это стало бы большим ударом по всем фанатам "Барселоны", — заявил пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Бразильский полузащитник перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года. По сообщениям французских СМИ, Неймару не нравится атмосфера в Париже и он намерен уйти из "ПСЖ". Главным претендентом на 26-летнего вингера является "Реал".

Ранее наставник "ПСЖ" заявил, что Неймар не покинет команду.