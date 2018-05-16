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Месси не хочет видеть Неймара в «Реале»
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Месси не хочет видеть Неймара в «Реале» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Аргентинский нападающий и лидер "Барселоны" Лионель Месси будет расстроен, если его бывший одноклубник бразилец Неймар перейдет в стан принципиального соперника сине-гранатовых — мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
"Было бы ужасно видеть Неймара в футболке "Реала", потому что он много значит для "Барселоны". Это стало бы большим ударом по всем фанатам "Барселоны", — заявил пятикратный обладатель "Золотого мяча".
Бразильский полузащитник перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года. По сообщениям французских СМИ, Неймару не нравится атмосфера в Париже и он намерен уйти из "ПСЖ". Главным претендентом на 26-летнего вингера является "Реал".
Ранее наставник "ПСЖ" заявил, что Неймар не покинет команду.
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