Месси не хочет видеть Неймара в «Реале» 

Аргентинский нападающий и лидер "Барселоны" Лионель Месси будет расстроен, если его бывший одноклубник бразилец Неймар перейдет в стан принципиального соперника сине-гранатовых — мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
"Было бы ужасно видеть Неймара в футболке "Реала", потому что он много значит для "Барселоны". Это стало бы большим ударом по всем фанатам "Барселоны", — заявил пятикратный обладатель "Золотого мяча".
Бразильский полузащитник перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года. По сообщениям французских СМИ, Неймару не нравится атмосфера в Париже и он намерен уйти из "ПСЖ". Главным претендентом на 26-летнего вингера является "Реал".
Ранее наставник "ПСЖ" заявил, что Неймар не покинет команду.