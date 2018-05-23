Андрес Иньеста объявил о переходе в японский клуб «Виссел Кобе»

Полузащитник сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о переходе в японский клуб "Виссел Кобе". Об этом Иньеста написал в Twitter.

34-летний футболист опубликовал фотографию с президентом японского клуба с подписью "отправляюсь в мой новый дом с другом Хикаро Микитани".

В конце апреля Иньеста объявил об уходе из испанской "Барселоны", воспитанником которой он является. За основную команду клуба он выступал с 2002 года. В составе "Барселоны" полузащитник становился восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным — Суперкубка страны, также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов. В текущем сезоне Иньеста провел в разных турнирах 37 матчей, забив один гол.

В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

"Виссел Кобе" после 13-го тура чемпионата Японии занимает 10-е место. Лучшее достижение клуба в национальном чемпионате — седьмое место.