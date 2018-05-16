Диего Марадона переходит в белорусский ФК «Брест» 

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест», пишет ТАСС.
Контракт 57-летнего Марадоны с командой рассчитан на три года. Он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест». Специалист приступит к своим обязанностям после окончания чемпионата мира в России.
Белорусский клуб после семи игр чемпионата Белоруссии идет на шестом месте в турнирной таблице. В настоящее время команду возглавляет Сергей Ковальчук. Брестский клуб является обладателем Кубка (2007, 2017) и Суперкубка страны (2018). Также на счету клуба бронза чемпионата Белоруссии 1992 года.