Диего Марадона переходит в белорусский ФК «Брест»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест», пишет ТАСС

Контракт 57-летнего Марадоны с командой рассчитан на три года. Он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест». Специалист приступит к своим обязанностям после окончания чемпионата мира в России.