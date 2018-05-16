Зидан готов возглавить сборную Франции после ЧМ-2018

СМИ: Зидан готов возглавить сборную Франции по футболу после ЧМ-2018

Об этом сообщает El Confidencial.

По информации издания, специалист в курсе интереса со стороны Федерации футболу Франции и считает, что его путь в мадридском клубе близок к концу.

Нынешний наставник французской сборной Дидье Дешам , вероятнее всего, покинет свою должность после чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании по футболу перенёс объявление состава на ЧМ-2018 из-за Иньесты.