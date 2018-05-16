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Зидан готов возглавить сборную Франции после ЧМ-2018
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СМИ: Зидан готов возглавить сборную Франции по футболу после ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить сборную Франции по футболу.
Об этом сообщает El Confidencial.
По информации издания, специалист в курсе интереса со стороны Федерации футболу Франции и считает, что его путь в мадридском клубе близок к концу.
Нынешний наставник французской сборной Дидье Дешам, вероятнее всего, покинет свою должность после чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании по футболу перенёс объявление состава на ЧМ-2018 из-за Иньесты.
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