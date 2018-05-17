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Телеканалы поделили трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу
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Телеканалы поделили трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу 

LiveSport.Ru 17 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Телевещатели достигли принципиальной договоренности о показе 64 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу, сообщает РБК-Спорт.
Права на трансляции ЧМ-2018 у ФИФА примерно за 32 миллионов долларов купил консорциум «2 Спорт 2», представляющий интересы «Первого канала», ВГТРК и «Матч ТВ».
Принадлежащая ВГТРК «Россия 1» может показать семь матчей первенства. Госканал покажет отдельные матчи с участием российской сборной, а также финал.
«Первый канал» покажет 27 матчей чемпионата, в частности Россия — Саудовская Аравия (14 июня) и Россия — Уругвай (25 июня). Встречу Россия — Египет будет транслировать ВГТРК.
«Матч ТВ», входящему в холдинг «Газпром-Медиа», достанутся 30 игр. Этот вещатель покажет и повторы игр, которые выйдут в прямом эфире «Первого» и «России 1».
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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