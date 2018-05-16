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Фанаты «Спортинга» поддержали избитых игроков
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Фанаты «Спортинга» поддержали избитых игроков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Болельщики португальского "Спортинга" выразили слова поддержки игрокам команды, которые подверглись нападению со стороны ультрас, сообщает "Советский спорт".
Накануне 50 фанатов лиссабонского клуба напали на нескольких футболистов и нанесли им различные повреждения. Инцидент произошел на территории базы "Спортинга".
Пострадали Бас Дост, Родриго Батталья, Маркос Акунья, Руй Патрисиу, Вильям Карвалью и Йосип Мишич, а также главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш.
Позднее вблизи домашнего стадиона лиссабонцев "Жозе Алваладе" собрались сотни поклонников команды с плакатами в поддержку игроков. На одном из баннеров была надпись: "50 — это не 3,5 миллиона"!. Официальный твиттер клуба поблагодарили болельщиков.
Ранее было опубликовано фото травмы головы форварда лиссабонцев Доста.
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