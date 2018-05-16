Фанаты «Спортинга» поддержали избитых игроков

Болельщики португальского "Спортинга" выразили слова поддержки игрокам команды, которые подверглись нападению со стороны ультрас, сообщает "Советский спорт"

Накануне 50 фанатов лиссабонского клуба напали на нескольких футболистов и нанесли им различные повреждения. Инцидент произошел на территории базы "Спортинга".

Позднее вблизи домашнего стадиона лиссабонцев "Жозе Алваладе" собрались сотни поклонников команды с плакатами в поддержку игроков. На одном из баннеров была надпись: "50 — это не 3,5 миллиона"!. Официальный твиттер клуба поблагодарили болельщиков.

Ранее было опубликовано фото травмы головы форварда лиссабонцев Доста.