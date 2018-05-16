Авиабилеты во время ЧМ-2018 влетят в копеечку

Чемпионат мира разоряет россиян

Цена авиабилетов в города России, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, выросла по меньшей мере на 139%. Об этом RT сообщили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП).

Сотрудники организации проверили стоимость билетов всех авиакомпаний в эти населенные пункты с вылетом из Москвы экономклассом без багажа за день до матча и возвращением обратно на следующий день после него. Сравнили их с ценами, которые перевозчики предлагают на август.

Оказалось, что меньше всего подорожали билеты в Сочи (139%), Калининград (147%) и Санкт-Петербург (148%).

«Лидерами», показавшими более чем двукратный рост, стали Ростов-на-Дону (297,7%), Екатеринбург (358%), Казань (479,5%), Волгоград (514,9%) и Саранск (553,9%).

По словам Ильи Зотова, заместителя председателя ООП, рост цен объясняется большим спросом и небольшим предложением перелетов в упомянутые города в эти дни.

Накануне общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» сообщила, что аренда квартир, а также номера в отелях и хостелах Москвы подорожали более чем в три раза в связи со скорым стартом чемпионата мира по футболу и желанием предпринимателей заработать на этом как можно больше.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.