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Денисов может вернуться в «Зенит»
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СМИ: Денисов может вернуться в «Зенит», Оздоев — в «Локомотив» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Капитан московского «Локомотива» Игорь Денисов может летом вернуться в санкт-петербургский «Зенит».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, сине-бело-голубые заинтересованы в приобретении своего воспитанника, который выступал за команду с 2001 по 2013 год.
Отмечается, что в обратном направлении проследует хавбек Магомед Оздоев, являвшийся игроком железнодорожников с 2010 по 2015 год.
Ранее сообщалось, что в списке претендентов на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит» остались три кандидата.
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