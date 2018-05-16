СМИ: Денисов может вернуться в «Зенит», Оздоев — в «Локомотив»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, сине-бело-голубые заинтересованы в приобретении своего воспитанника, который выступал за команду с 2001 по 2013 год.

Отмечается, что в обратном направлении проследует хавбек Магомед Оздоев , являвшийся игроком железнодорожников с 2010 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что в списке претендентов на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит» остались три кандидата.