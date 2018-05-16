Игрок «Барселоны» отказался возвращаться в клуб

Игрок «Барселоны» не хочет возвращаться в клуб

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара, выступающий на правах аренды за "Интернационале", не хочет возвращаться в каталонский клуб, сообщает "Советский спорт"

"Он очень счастлив в "Интере", мы надеемся остаться в Милане. Теперь клубам надо найти решение. Тем не менее, мы хотели бы, чтобы "Интер" озвучил свою позицию как можно скорее, чтобы у нас было время изучить сложившуюся ситуацию и помочь сделать так, чтобы Рафинья остался в Италии. Мы не хотим все начинать с нуля", — цитирует отца игрока Tuttosport.

25-летний бразилец перешел в "Интер" зимой текущего года. В составе миланской команды он провел 16 матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что во время интервью с Иньестой в Барселоне обрушилась трибуна с людьми.