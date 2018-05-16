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Игрок «Барселоны» отказался возвращаться в клуб
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Игрок «Барселоны» не хочет возвращаться в клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара, выступающий на правах аренды за "Интернационале", не хочет возвращаться в каталонский клуб, сообщает "Советский спорт".
"Он очень счастлив в "Интере", мы надеемся остаться в Милане. Теперь клубам надо найти решение. Тем не менее, мы хотели бы, чтобы "Интер" озвучил свою позицию как можно скорее, чтобы у нас было время изучить сложившуюся ситуацию и помочь сделать так, чтобы Рафинья остался в Италии. Мы не хотим все начинать с нуля", — цитирует отца игрока Tuttosport.
25-летний бразилец перешел в "Интер" зимой текущего года. В составе миланской команды он провел 16 матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что во время интервью с Иньестой в Барселоне обрушилась трибуна с людьми.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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