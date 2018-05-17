ЧМ-2018 по футболу: сборная Бельгия выбрала Дедовск

Дедовск, Истринский городской округ Московской области. Он находится всего в 1‐1,5 часа езды от центра российской столицы. К футболу здесь уже давно привыкли. Родом из Дедовска бывший капитан национальной сборной — Роман Широков , который ежегодно проводит тут турниры для воспитанников детских домой Подмосковья.

Летом 2018 года сюда приедут «Красные дьяволы» — местный спорткомплекс «Гучково» на время проведения чемпионата мира станет тренировочной базой сборной Бельгии.

К приезду команды, которые многие специалисты и болельщики считают одним из фаворитов предстоящего турнира, «Гучково» пришлось заметно преобразить, передаёт телеканал «360».

Впервые представители «Красных дьяволов» появились здесь примерно полтора года назад. При этом особых просьб и требований они тогда не выдвинули. Попросили лишь одно — построить второе поля для вратарей размером 25 на 40 метров, чтобы на основном поле не вытаптывать траву в районе штрафной.

К слову, пришлось почти заново строить и основное поле, начиная с выемки котлована, устройств дренажной системы и системы полива.

По словам руководителя проекта по строительству футбольных полей Глеба Лицкого, газон пока не готов на 100%, но к приезду бельгийцев он будет в хорошем состоянии.

«Тут будут тренироваться профессионалы, настоящие суперзвезды, поэтому газон должен быть крепким, с максимально ровной поверхностью, чтобы мяч не дробил и катился с хорошей скоростью. Футболистам надо обеспечить все условия, чтобы они смогли отработать тактические элементы», — подчеркнул специалист.

Помимо строительства практических двух новых полей, по требованию ФИФА в «Гучково» возвели административное здание. Несмотря на короткие сроки его строительства, в нём есть абсолютно всё для обеспечения комфортного тренировочного процесса: раздевалки, душевые, тренерские, массажные и медицинские комнаты и даже современный пресс-центр, который после чемпионата мира переоборудуют в батутный центр.

Раздевалка состоит из трех частей: помещение со шкафчиками и со столом, массажные комнаты, там же находятся ледогенераторы для восстановительных криопродецур и душевые.

По периметру поля установили новые мачты освещения и провели косметический ремонт административных зданий. Общая стоимость реконструкции «Гучково» составила 127 миллионов рублей.

Кроме того, на базе в «Гучково» появились и трибуны, рассчитанные на 500 мест. Нет сомнений, в день открытой тренировки сборной Бельгии, которая пройдет 14 июня, они будут полностью заполнены. На неё смогут попасть представители СМИ, порядка 100 человек, родственники и близкие футболистов. Оставшиеся билеты оргкомитет и администрация Истринского городского округа раздадут всем желающим насладиться тренировкой таких звезд мирового уровня, как Кевин Де Брёйне, Эдена Азара , Тибо Куртуа и многих других.

На время ЧМ-2018 сборной Бельгии предоставят кортеж безопасности для перемещения между объектами. А на самой базе в «Гучково» будет действовать особый закрытый режим, охранять футболистов будут сотрудники ЧОП. По периметру базы также возвели четырехметровый звукоизоляционный забор.

Все эти меры позволят бельгийцам готовиться к важным матчам в безопасности и комфорте.

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