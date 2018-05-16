Глава Минспорта Подмосковья осмотрел базу сборной Бельгии в Дедовске

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков совместно с экс-капитаном сборной России Романом Широковым с рабочим визитом посетили спорткомплекс «Гучково» в подмосковном Дедовске, где расположится тренировочная база национальной сборной Бельгии, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Подмосковья.

«База для бельгийцев готова. Реконструкция площадки завершена: мы получили хорошее поле с натуральным газоном, мачты для освещения и административно-бытовой корпус. Здесь хотелось бы выразить отдельные слова благодарности нашим строителям за то, что работы были завершены за достаточно короткий срок», — заявил Терюшков.

Он добавил, что после чемпионата мира «Гучково» будет использоваться как наследие — здесь будет базироваться спортивная школа по футболу и региональный центр по батутному спорту.

«С расчетом под батутистов был реконструирован административно-бытовой корпус. В итоге у нас получился пресс-центр с высокими потолками, которые соответствуют всем нормам подготовки наших молодых батутистов», — отметил министр.

Роман Широков, отметил, что раньше и представить нельзя было, что «в Дедовск вообще приедет хоть какая-то сборная, не говоря уже об общем контексте — чемпионате мира по футболу и сборной Бельгии».

«Раньше в ограде стадиона были дыры, и люди, чтобы не делать крюк, проходили сквозь все поле. Несложно представить, в каком состоянии был газон. Сейчас мы видим здесь первоклассную базу с натуральным газоном, современной отделкой. Появился пресс-центр, мощные мачты для освещения. Это поистине большое событие для родного Дедовска. Уверен, что площадка будет пользоваться большим спросом у местных и после проведения чемпионата мира», — подчеркнул он.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках». На территории Московской области будут базироваться 9 национальных сборных.