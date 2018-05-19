Лидер «Локомотива» готов покинуть клуб

По информации Fanatik, к игроку проявляет предметный интерес его бывшая команда — "Бешикташ".

Контракт португальца с "железнодорожниками" рассчитан до 2019 года. При этом издание отмечает, что футболист не намерен его продлевать и хочет вернуться в стан "черных орлов".

В минувшем сезоне 32-летний хавбек провел 41 матч, в котором забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач. "Локомотив" впервые с 2004 года стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что чемпион России не попал в итоговую заявку сборной Португалии на ЧМ-2018.