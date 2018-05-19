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Лидер «Локомотива» готов покинуть клуб
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Лидер «Локомотива» готов покинуть клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Локомотива»
Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассматривает вариант переезда в турецкий чемпионат, сообщает "Советский спорт".
По информации Fanatik, к игроку проявляет предметный интерес его бывшая команда — "Бешикташ".
Контракт португальца с "железнодорожниками" рассчитан до 2019 года. При этом издание отмечает, что футболист не намерен его продлевать и хочет вернуться в стан "черных орлов".
В минувшем сезоне 32-летний хавбек провел 41 матч, в котором забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач. "Локомотив" впервые с 2004 года стал чемпионом России.
Ранее сообщалось, что чемпион России не попал в итоговую заявку сборной Португалии на ЧМ-2018.
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