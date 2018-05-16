Вениамин Кондратьев проинспектировал базу сборной Дании на ЧМ-2018 в Анапе

Краснодар. 16 мая — Новая Кубань. Сегодня глава региона побывал с рабочей поездкой в Анапе. Во-первых, Кондратьев оценил готовность города к курортному сезону. Во-вторых, он проинспектировал гостиницу, в которой разместится сборная Дании во время чемпионата мира по футболу 2018.

Губернатор остался доволен уровнем отеля «Beton Brut». По его словам, появление заведений такого уровня говорит о том, что Анапа становится современным, благоустроенным и комфортным местом для отдыха.

— Наша задача создать максимальное предложение, чтобы было много комфортных отелей и здравниц. Тогда, уверен, не придется отвечать на вопросы, почему высокие цены и что-то не так с точки зрения обслуживания, — отметил Вениамин Кондратьев.

Он напомним, что в рамках Российского инвестиционного форума было подписано соглашение о строительстве в Анапе еще двух пятизвездочных отелей.

После этого глава региона отправился в спортивный комплекс «Витязево», где будут тренироваться датские спортсмены. Он подчеркнул, что этим объектом будут пользоваться не только иностранные футболисты, но и местные игроки после окончания турнира.