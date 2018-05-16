ФСБ предотвратила теракты на ЧМ-2018

ФСБ предотвратила теракты на ЧМ по футболу

Сотрудники ФСБ России провели массовые задержания террористов в Москве и Санкт-Петербурге, планировавших теракты на время проведения чемпионата мира по футболу.

«Задержание межрегиональной террористической группы, состоящей из выходцев стран Центрально-азиатского региона прошло при поддержке МВД России и во взаимодействии с иностранными партнерами из республик Таджикистан и Кыргызстан», — цитирует «Комсомольская правда» пресс-службу ФСБ.

В ходе обысков на съемных квартирах у 10 террористов изъяты четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, автоматы, пистолеты-пулеметы и боевые гранаты.

Террористы планировали совершить серию резонансных терактов в Москве и Санкт-Петербурге «с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности».

Мигрантам поставили задачу сорвать приезд болельщиков на чемпионат мира по футболу. Боевики планировали теракты в местах массового нахождения людей.

«Задержанные дают признательные показания о контактах с главарями запрещенной в России международной террористической организацией ИГ в ближневосточном регионе, объектах террористических устремлений, а также в отношении сообщников и пособнической базы, как на территории России, так и за рубежом», — добавили в ФСБ.

В январе британские аналитики спрогнозировали теракты на ЧМ-2018 в России.