«Спартак» и «Динамо» оштрафовали

«Спартак» оштрафован на 370 тыс. за поведение фанатов

"Со стороны болельщиков обеих команд было использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики. Кроме того, в секторе фанатов "Спартака" была сожжена атрибутика "Динамо", и они бросали предметы в район технической зоны команды соперника. На секторе "Динамо" был вывешен оскорбительный баннер.

Таким образом, "Спартак" за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 100 тыс. рублей, за скандирование ненормативной лексики — на 100 тыс., за неправомерное действие зрителей, направленное на возбуждение вражды между фанатами, — на 150 тыс., потому что нарушение третье в сезоне, и за бросание на поле предметов — на 20 тыс. ", — сообщили в ведомстве.

Матч "Спартак" — "Динамо" завершился победой бело-голубых со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Евгений Луценко , реализовавший пенальти на 35-й минуте встречи.

"Штрафы "Динамо": за использование болельщиками пиротехники — 100 тыс. рублей, за скандирование ненормативной лексики — 100 тыс., за публичную демонстрацию оскорбительного баннера — 50 тыс. ", — подытожили в КДК.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России "Спартак" стал бронзовым призером, набрав 56 очков. "Динамо" заняло восьмое место с 40 баллами.

Ранее сообщалось, что единственному российскому арбитру на ЧМ-2018 поставят "двойку" за работу в дерби.