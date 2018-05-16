Ещё
«Спартак» и «Динамо» оштрафовали
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» оштрафован на 370 тыс. за поведение фанатов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал два московских клуба "Спартак" и "Динамо" на сумму 620 тыс. рублей по итогам 30-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает ТАСС.
"Со стороны болельщиков обеих команд было использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики. Кроме того, в секторе фанатов "Спартака" была сожжена атрибутика "Динамо", и они бросали предметы в район технической зоны команды соперника. На секторе "Динамо" был вывешен оскорбительный баннер.
Таким образом, "Спартак" за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 100 тыс. рублей, за скандирование ненормативной лексики — на 100 тыс., за неправомерное действие зрителей, направленное на возбуждение вражды между фанатами, — на 150 тыс., потому что нарушение третье в сезоне, и за бросание на поле предметов — на 20 тыс. ", — сообщили в ведомстве.
Матч "Спартак" — "Динамо" завершился победой бело-голубых со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Евгений Луценко, реализовавший пенальти на 35-й минуте встречи.
"Штрафы "Динамо": за использование болельщиками пиротехники — 100 тыс. рублей, за скандирование ненормативной лексики — 100 тыс., за публичную демонстрацию оскорбительного баннера — 50 тыс. ", — подытожили в КДК.
По итогам прошедшего сезона чемпионата России "Спартак" стал бронзовым призером, набрав 56 очков. "Динамо" заняло восьмое место с 40 баллами.
Ранее сообщалось, что единственному российскому арбитру на ЧМ-2018 поставят "двойку" за работу в дерби.
Газета.Ru: последние новости
Месси похвалил игроков "Реала" за умение достигать результатов Экс-игрок "Реала" и "Барселоны": финал Лиги Европы будет очень интересным "Мордовия" и "Чертаново" досрочно вышли в ФНЛ
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву разорят в Канаде35
Жена Аршавина оказалась в центре скандала23
«На них наша главная надежда»5
Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада1
Cпортсмены шокировали селфи во время оргии56
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
00:46
Падение, боль, травмы: гимнасты делятся неудачами
Летние виды спорта
04:17
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение