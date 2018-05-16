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Россияне сделали ставки на победителя ЧМ по футболу
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Россияне сделали ставки на победителя ЧМ по футболу 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тридцать семь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что победителем ЧМ-2018 по футболу станет сборная Германии.
Респондентам задали такой вопрос: «Кто выиграет чемпионат мира по футболу?». За команду Бразилии голоса отдали 19 процентов опрошенных.
14 процентов респондентов считают, что ЧМ выиграет Россия, десять процентов ставят на Испанию, а девять отдают победу Аргентине. Еще по три процента опрошенных считают, что победа достанется Англии или Франции.
Пять процентов участников опроса выбрали вариант «другая команда».
Всего в опросе приняли участие 4629 человек.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. На предыдущем ЧМ-2014 чемпионом стала сборная Германии.
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