Английские флаги на ЧМ — «империализм», предупреждает британская полиция

Полиция предупредила болельщиков сборной Англии, чтобы те воздержались от демонстрации английских флагов на чемпионате мира по футболу, который начнется в России в следующем месяце. По мнению полиции, крест святого Георгия может быть принят на символ «вражды» и «империализма».

По сообщению главы «футбольного» отдела полиции, флаги — излюбленный трофей хулиганов из других стран. Заместитель начальника полиции Марк Робертс (Mark Roberts), член совета глав полиции, заявил, что хорошо понимает, что дипломатические отношения с Россией сильно ухудшились после того, как Москву обвинили в отравлениях в Солсбери.

Мистер Робертс возглавляет полицейскую делегацию, которая во время чемпионата будет взаимодействовать с российскими коллегами и сотрудниками местных спецслужб для защиты примерно 10 тысяч английских болельщиков. Перед началом международных чемпионатов фанаты обычно собираются в центрах городов-хозяев, размахивая сотнями флагов.

«Полагаю, с флагами стоит быть осторожнее. Их могут принять за проявления империализма, что вызовет враждебные чувства», — объяснил Робертс. «Мы призываем к осторожности. Надо понимать, что если размахивать флагами или просто носить их в людных местах, можно привлечь к себе нежелательное внимание».

«Когда к нам приезжают болельщики из других стран, мы рассчитываем, что они не станут напиваться и заматывать своими флагами Кенотаф (главный британский памятник погибшим в Первой мировой войне — прим. перев.), поэтому мы надеемся, что наши фанаты окажут любезность и поведут себя с должной учтивостью».

После того, нападения российских хулиганов на английских фанатов во время чемпионата Европы 2016 года в Марселе, в интернете были опубликованы десятки «трофейных» флагов с крестом святого Георгия, повешенных вверх тормашками. Робертс сообщил, что английский флаг стал любимой добычей, вне зависимости от того, какая команда на нем изображена.

Особую бдительность Робертс призвал фанатов проявить в Волгограде, бывшем Сталинграде, где 18 июня состоится дебютный матч сборной Англии против Туниса. Российская полиция предоставит болельщикам список особо важных мест, где от размахивания флагом лучше воздержаться. Многие из них связаны с событиями Второй мировой войны, когда город был разрушен до основания.

Для русских этот город, полный достопримечательностей и военных мемориалов, стал чем-то вроде символа Великой Отечественной войны. В Сталинградской битве Красная армия потеряла примерно 1,1 миллиона солдат убитыми, ранеными и захваченными в плен.

По мнению Кевина Майлза (Kevin Miles), главы Федерации футбольных болельщиков, флаги следует разрешить в барах, где болельщики оставляют немало денег. Он уверил, что большинство английских болельщиков — опытные путешественники и чутко улавливают культурные различия. «У многих из них имеется незыблемое мнение о том, как следует вести себя приезжающим в Великобританию, а из этого вытекает то, что когда попадаешь в другие страны надо проявлять уважение самому», — объяснил он.

По словам Робертса, российские власти пообещали, что приструнят российских болельщиков, в особенности самую агрессивную их часть, которая в Марселе вооружилась кастетами и назубниками. За доблесть, проявленную против английских фанатов, они даже снискали одобрение некоторых российских политиков. Сотрудник полиции, в 2016 году возглавлявший британскую операцию во Франции, признался, что черного списка российских болельщиков, который, по словам сотрудницы МИДа Харриетт Болдуин (Harriett Baldwin) ведут российские спецслужбы, пока так и не увидел.

Робертс сообщил, что Великобритания со своей стороны оставит дома 1 751 фаната из «группы риска». По его мнению, «ужасное» поведение английских фанатов перед товарищеским матчем против Голландии, состоявшемся в марте в Амстердаме, привлекло внимание российской полиции и «серьезно подорвало» уверения в том, что на чемпионате мира все пройдет спокойно.

Робертс предупредил, что хулиганские действия в России могут привести к пяти годам лишения свободы. Участники же «массовых беспорядков» могут провести в заключении до 15 лет. Подозрения в том, что путинский режим может специально организовать нападения на английских фанатов, он решительно отмел: «Устраивать беспорядки такого рода совершенно не в российских интересах».

Робертс отметил, что против английских фанатов будут предприняты «беспрецедентные» меры даже по сравнению с западноевропейскими странами. По его словам, болельщиков будут пускать на матчи через коридор вооруженных полицейских в шлемах и со щитами.

Комментарии читателей:

dizzle А в других странах тоже так или это только англичанам велят стесняться своего флага?

Йен Вудз (Iain Woods) Что за чушь. Англия играет на чемпионат мира. Английские болельщики должны гордиться своим флагом, как, впрочем, и все остальные, чьи страны пробились — бразильские, немецкие, французские и другие. Я горжусь тем, что я англичанин, и мне плевать, если какого-нибудь обидчивого левака это задевает.

Эндрю Пайн (Andrew Pyne) Должно быть, заместителю начальника полиции известно, что святой Георгий — покровитель Москвы. Наверное, он выразился не лучшим образом. Я прекрасно понимаю, что он беспокоится, как бы на чемпионате не случилось беспорядков, но нелепо даже представить себе, чтобы империализм оскорбил именно русских, а не кого-нибудь еще. Несмотря на все политические трения, могу по опыту своей жизни и работы в России засвидетельствовать, что русские по натуре своей скорее англофилы, чем англофобы. Возьмите хотя бы невероятную популярность Шерлока Холмса и Винни Пуха.

HazeR (в ответ Эндрю Пайну) Я вот недавно вернулся из Москвы. Потратил несколько недель только на то, чтобы получить визу. И могу заверить, что они и близко нас не любят. Прием нам оказали подчеркнуто холодный.

Тревор Бэббз (Trevor Babbs) Ну а у меня было совсем не так. Визу получил за день через агентство. Отличный провел отпуск, побывал в четырех городах, включая Москву. Никакого холода даже близко.

Фрэнки Ли (Frankie Lee) Чудесно. Вас не берет гордость за родину?

Gezobel Эээ… Империя-то вообще-то была БРИТАНСКАЯ, а не Английская. Но, боюсь, что это мы, шотландцы (а заодно и валлийцы с ирландцами), ответственности/похвалы за нее несем не меньше англичан. Занятно, что крест святого Георгия стал считаться символом местечкового английского патриотизма, а не старого доброго британского империализма с шашкой наголо. Разумеется, проблема не во флагах, а в хулиганах, которые напяливают их на себя как дикари.

Джозеф Джи (Joseph G) А почему вообще России позволили провести чемпионат? Это что, подарок жестокому автократу Путину? Его же надо изолировать, а не награждать. Англия должна была заявить, что никуда не поедет сразу после атаки в Солсбери. Британские власти невероятно бесхребетны.

Джон Остин (John Austin) В сибирском Гулаге бодрящий такой, знаете ли, климат.

Эдвард Уайтхед (Edward Whitehead) А разве святой Георгий не покровитель Москвы и России, судя по геральдике?

Clevertrevor Полиции надо проявить честность и сказать людям без обиняков: 1) Сидите дома 2) А если дома вам не сидится, имейте в виду, что вам проломят башку местные бандюки, а полиция будет стоять рядом и хорошенько посмеется, прежде чем вас же арестовать. Именно так все и будет.

Брайан Коуп (Brian Cope) Может, фанатом лучше будет помахать радужными флажками — наша политкорректная полиция их очень полюбила, да и в России наверняка оценят.

Джон Флеминг (John Fleming) Значит, британская полиция собирается учить британских граждан, как им вести себя за рубежом? Путин бы одобрил.

Мистер Ди Эйкенхед (Mr D Akenhead) Вот Путин бы оценил все эти голые груди!

Уильям Айзек (William Isaac) Правительство обязано найти в себе мужество запретить английским фанатам ехать в Россию. Ничего хорошего из этого не получится.

Миссис Рут Брюс (Mrs Ruth Bruce) (в ответ Уильяму Айзеку) Ну уж нет. Мы ведь (пока еще) живем в свободной стране. Люди имеют право ездить, куда им заблагорассудится. С другой стороны, правда ваша в том, что любой, кто поедет на чемпионат в России — дурак. Даже сами футболисты. Надо проявить здравый смысл. Ничего хорошего из этого действительно не получится.

Роберт Баллард (Robert Ballard) (в ответ Уильяму Айзеку) Запретить, как же. Это как раз страны вроде России этим занимаются.

Маргарет Би (MargaretB) По телевизору сегодня сказали, что за беспорядки в России можно загреметь на 15 лет. Конечно, они закон трактуют, как им вздумается. А если что похуже, так и вовсе сгинешь в казематах Лубянки. Соляные шахты ведь еще действуют?

Agriffindor Российские футбольные фанаты подраться любят гораздо больше всех остальных. Может, заявление как раз для них и рассчитано, чтобы не позорили страну.

Роджер Хьютон (Roger Houghton) Они ведь понимают, что святой Георгий — покровитель России?

Эндрю Пайн (Andrew Pyne) (в ответ Роджеру Хьютону) Покровитель России и Грузии. У России — архангел Михаил.