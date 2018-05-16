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Стал известен состав сборной Англии на ЧМ
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Кейн и Варди вошли в состав сборной Англии по футболу на ЧМ-2018 

ТАСС 57 минут назад
Фото: EPA
Стал известен состав сборной Англии по футболу на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Полностью состав из 23 человек выглядит следующим образом:
вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джек Батленд ("Сток Сити"), Ник Поуп ("Бернли");
защитники: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Киран Триппьер, Дэнни Роуз (оба — "Тоттенхэм"), Харри Магуайер ("Лестер"), Фил Джонс ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Гэри Кэйхилл ("Челси");
полузащитники: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Эрик Дайер, Деле Алли (оба — "Тоттенхэм"), Джессе Лингард, Эшли Янг (оба — "Манчестер Юнайтед"), Фабиан Дельф ("Манчестер Сити"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси");
нападающие: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Джейми Варди ("Лестер"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал").
Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе турнира сборная Англии сыграет в Волгограде с командой Туниса (18 июня), в Нижнем Новгороде — с командой Панамы (24 июня) и в Калининграде — с командой Бельгии (28 июня).
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