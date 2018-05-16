Стал известен состав сборной Англии на ЧМ

Кейн и Варди вошли в состав сборной Англии по футболу на ЧМ-2018

Стал известен состав сборной Англии по футболу на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Полностью состав из 23 человек выглядит следующим образом:

Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе турнира сборная Англии сыграет в Волгограде с командой Туниса (18 июня), в Нижнем Новгороде — с командой Панамы (24 июня) и в Калининграде — с командой Бельгии (28 июня).