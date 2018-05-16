Ещё
Месси признал превосходство «Реала» над «Барселоной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси признал превосходство «Реала» над «Барселоной» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Xavier Bonilla / Globallookpress.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о мадридском «Реале». Его слова приводит Sport.es.
«На всех позициях у "Реала" лучшие игроки мира, как и у нас. Хотя у "Мадрида" есть что-то, что присуще только им. Даже играя плохо, они все равно могут добиваться результата. Мы должны стать намного лучше как команда, чтобы обыгрывать их», — заявил форвард.
Месси также посетовал на плохую игру каталонцев в Лиге чемпионов. «В последнем розыгрыше Лиги чемпионов мы облажались. Учитывая то преимущество, которое имели, мы должны были играть в полуфинале. Это было большое разочарование для нас. Мы были так близки», — отметил он.
«Барселона» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов выиграла первый матч у «Ромы» — 4:1, однако в гостях проиграла со счетом 0:3. Такой результат не позволил команде пройти дальше. В финале турнира, который пройдет 26 мая в Киеве, встретятся «Реал» и английский «Ливерпуль».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву разорят в Канаде35
Жена Аршавина оказалась в центре скандала23
«На них наша главная надежда»5
Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада1
Cпортсмены шокировали селфи во время оргии56
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
00:46
Падение, боль, травмы: гимнасты делятся неудачами
Летние виды спорта
04:17
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение