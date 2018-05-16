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Гризманн открыл счет в финале Лиги Европы
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Гризманн открыл счет в финале Лиги Европы
Soccer News
14 часов назад
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Фото: Soccer News
Форвард мадридского "Атлетико"
Антуан Гризманн
открыл счет в финальном матче Лиги Европы, в котором его команда играет против "Марселя". Случилось это на 21-й минуте игры.
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