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Гризманн открыл счет в финале Лиги Европы
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Гризманн открыл счет в финале Лиги Европы 

Soccer News 14 часов назад
Фото: Soccer News
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн открыл счет в финальном матче Лиги Европы, в котором его команда играет против "Марселя". Случилось это на 21-й минуте игры.
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