«Мордовия» и «Чертаново» досрочно вышли в ФНЛ 

"Мордовия" обыграла "Сызрань-2003", а "Чертаново" на выезде разгромил "Псков-747" в матче 24-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщает "Советский спорт".
"Мордовия", на счету которой 52 балла, с первого места в турнирной таблице зоны "Урал-Поволжье" вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
"Чертаново" с 58-ю очками досрочно выиграл первенство ПФЛ в зоне "Запад" и вышел в ФНЛ.
Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) отказал "Чертаново" в получении лицензии на сезон-2018/19.
Ранее стали известны вылетевшие из ФНЛ клубы.