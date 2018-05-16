«Мордовия» и «Чертаново» досрочно вышли в ФНЛ

"Мордовия" обыграла "Сызрань-2003", а "Чертаново" на выезде разгромил "Псков-747" в матче 24-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщает "Советский спорт"

"Мордовия", на счету которой 52 балла, с первого места в турнирной таблице зоны "Урал-Поволжье" вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Чертаново" с 58-ю очками досрочно выиграл первенство ПФЛ в зоне "Запад" и вышел в ФНЛ.

Ранее стали известны вылетевшие из ФНЛ клубы.