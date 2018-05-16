Ещё
«Мордовия» и «Чертаново» досрочно вышли в ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мордовия» и «Чертаново» досрочно вышли в ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Мордовия" обыграла "Сызрань-2003", а "Чертаново" на выезде разгромил "Псков-747" в матче 24-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщает "Советский спорт".
"Мордовия", на счету которой 52 балла, с первого места в турнирной таблице зоны "Урал-Поволжье" вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
"Чертаново" с 58-ю очками досрочно выиграл первенство ПФЛ в зоне "Запад" и вышел в ФНЛ.
Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) отказал "Чертаново" в получении лицензии на сезон-2018/19.
Ранее стали известны вылетевшие из ФНЛ клубы.
Газета.Ru: последние новости
Месси похвалил игроков "Реала" за умение достигать результатов Экс-игрок "Реала" и "Барселоны": финал Лиги Европы будет очень интересным Киев передал стадион "Олимпийский" в управление УЕФА
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву разорят в Канаде35
Жена Аршавина оказалась в центре скандала23
«На них наша главная надежда»5
Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада1
Cпортсмены шокировали селфи во время оргии56
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
00:46
Падение, боль, травмы: гимнасты делятся неудачами
Летние виды спорта
04:17
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение