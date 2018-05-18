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Черчесов негативно отреагировал на вопрос о Денисове
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Черчесов негативно отреагировал на вопрос о конфликте с Денисовым 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России не стал отвечать на вопрос об интервью опорного полузащитника и капитана московского "Локомотива" Игоря Денисова, сообщает "Советский спорт".
После того, как Черчесову задали этот вопрос, он попросил журналистов задать следующий.
Денисов поделился подробностями конфликта с Черчесовым, который возник по ходу их совместной работы в московском "Динамо". После этого случая футболист ни разу не приглашался в национальную команду с того момента, как ей стал руководить Черчесов.
Ранее Черчесов сообщил, кто станет вице-капитаном сборной России на ЧМ-2018.
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