Черчесов негативно отреагировал на вопрос о Денисове

Черчесов негативно отреагировал на вопрос о конфликте с Денисовым

Главный тренер сборной России не стал отвечать на вопрос об интервью опорного полузащитника и капитана московского "Локомотива" Игоря Денисова , сообщает "Советский спорт"

После того, как Черчесову задали этот вопрос, он попросил журналистов задать следующий.

Денисов поделился подробностями конфликта с Черчесовым, который возник по ходу их совместной работы в московском "Динамо". После этого случая футболист ни разу не приглашался в национальную команду с того момента, как ей стал руководить Черчесов.

Ранее Черчесов сообщил, кто станет вице-капитаном сборной России на ЧМ-2018.