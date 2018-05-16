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Футболист «Кальяри» дисквалифицирован
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Футболист «Кальяри» дисквалифицирован на шесть месяцев 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: lance.com.br
Бразильский полузащитник итальянского футбольного клуба «Кальяри» Жуан Педро дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает AP.
Напомним, Педро в марте был временно отстранен после того, как две его допинг-пробы, взятые после матчей чемпионата Италии с «Сассуоло» 11 февраля и «Кьево» 17 февраля, дали положительный результат — в них был обнаружен гидрохлоротиазид.
Сторона обвинения требовала для 26-летнего футболиста четырехлетней дисквалификации, но в итоге он сможет вернуться в футбол уже в сентябре.
В текущем сезоне нападающий провел 22 матча в чемпионате Италии, в которых забил пять голов. В начале сезона-2017/18 он подписал с командой новый четырехлетний контракт.
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