Защитник «Уфы» может перейти в «Спартак» или «Краснодар» 

Московский "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к защитнику "Уфы" Дмитрию Живоглядову, сообщает "СЭ".
По информации издания, лидер уфимского клуба может перейти в одну из российских команд уже в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что трансфер обойдется потенциальному покупателю в €2,5 млн 23-летний Живоглядов выступает за команду из Башкирии с 2016 года, куда перешел из московского "Динамо".
В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. "Уфа" по итогам сезона квалифицировалась в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет усилиться бразильским полузащитником.