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Защитник «Уфы» может перейти в «Спартак» или «Краснодар»
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Защитник «Уфы» может перейти в «Спартак» или «Краснодар» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к защитнику "Уфы" Дмитрию Живоглядову, сообщает "СЭ".
По информации издания, лидер уфимского клуба может перейти в одну из российских команд уже в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что трансфер обойдется потенциальному покупателю в €2,5 млн  23-летний Живоглядов выступает за команду из Башкирии с 2016 года, куда перешел из московского "Динамо".
В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. "Уфа" по итогам сезона квалифицировалась в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет усилиться бразильским полузащитником.
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