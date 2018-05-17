Защитник «Уфы» может перейти в «Спартак» или «Краснодар»

По информации издания, лидер уфимского клуба может перейти в одну из российских команд уже в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что трансфер обойдется потенциальному покупателю в €2,5 млн 23-летний Живоглядов выступает за команду из Башкирии с 2016 года, куда перешел из московского "Динамо".

В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. "Уфа" по итогам сезона квалифицировалась в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет усилиться бразильским полузащитником.