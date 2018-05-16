«Спартак» интересуется полузащитником «Интернасьонала»

Хавбек бразильского «Интерасьонала» Родриго Доурадо входит в сферу интересов московского «Спартака» , сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на radiohinca.

По данным издания, стороны могут договориться о переходе в ближайшие недели.

Представители «Спартака» побывают на матче шестого тура чемпионата Бразилии, где «Интер» сыграет против «Шапекоэнсе». Игра состоится 22 мая в 02:00 по московскому времени.

Клуб готов расстаться с игроком в связи с финансовыми проблемами. В текущем сезоне 23-летний хавбек провел пять матчей в бразильской серии А.