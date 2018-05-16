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«Спартак» интересуется полузащитником «Интернасьонала»
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«Спартак» интересуется полузащитником «Интернасьонала» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: gauchazh.clicrbs.com.br
Хавбек бразильского «Интерасьонала» Родриго Доурадо входит в сферу интересов московского «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на radiohinca.
По данным издания, стороны могут договориться о переходе в ближайшие недели.
Представители «Спартака» побывают на матче шестого тура чемпионата Бразилии, где «Интер» сыграет против «Шапекоэнсе». Игра состоится 22 мая в 02:00 по московскому времени.
Клуб готов расстаться с игроком в связи с финансовыми проблемами. В текущем сезоне 23-летний хавбек провел пять матчей в бразильской серии А.
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