Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков может перейти в «Спартак»

Бывший голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков может перейти в московский "Спартак", сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, Рыжиков может стать заменой Александру Селихову, который получил тяжелую травму ахиллова сухожилия, сроки его восстановления не известны.
37-летний голкипер выступал за "Рубин" с 2008 года и провел во всех турнирах 359 матчей. В составе казанцев футболист два раза становился чемпионом России (2008, 2009), дважды обладателем Суперкубка страны (2010, 2012) и один раз победил в Кубке России (2012).
На счету Рыжикова более 100 матчей без пропущенных голов в чемпионате России.
Ранее Рыжиков решил не продлевать контракт с "Рубином" и станет свободным агентом.