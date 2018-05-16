СМИ: экс-вратарь «Рубина» Рыжиков может перейти в «Спартак»

По информации издания, Рыжиков может стать заменой Александру Селихову , который получил тяжелую травму ахиллова сухожилия, сроки его восстановления не известны.

37-летний голкипер выступал за "Рубин" с 2008 года и провел во всех турнирах 359 матчей. В составе казанцев футболист два раза становился чемпионом России (2008, 2009), дважды обладателем Суперкубка страны (2010, 2012) и один раз победил в Кубке России (2012).

На счету Рыжикова более 100 матчей без пропущенных голов в чемпионате России.

Ранее Рыжиков решил не продлевать контракт с "Рубином" и станет свободным агентом.