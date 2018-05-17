«Реал» предпочитает Неймару его одноклубника

По информации испанского издания Sport, интерес "сливочных" к бразильцу Неймару обусловлен желанием мадридцев отвести внимание прессы от истинной цели клуба — Мбаппе.

При этом отмечается, что в шорт-листе "Реала" Неймар действительно присутствует, но стоит куда ниже своего одноклубника.

19-летний француз в текущем сезоне провел 46 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.