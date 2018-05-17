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«Реал» предпочитает Неймару его одноклубника
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«Реал» предпочитает Неймару его одноклубника 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" нацелился на приобретение нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
По информации испанского издания Sport, интерес "сливочных" к бразильцу Неймару обусловлен желанием мадридцев отвести внимание прессы от истинной цели клуба — Мбаппе.
При этом отмечается, что в шорт-листе "Реала" Неймар действительно присутствует, но стоит куда ниже своего одноклубника.
19-летний француз в текущем сезоне провел 46 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси не хочет видеть Неймара в "Реале".
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